В Лондоне прошла презентация туристических возможностей Азербайджана (фото)

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В Лондоне проходит международная туристическая выставка (WTM London 2023). Бюро по туризму Азербайджана представлено на международной выставке вместе с местными туристическими партнерами.

Согласно информации Госагентства по туризму, в национальном павильоне площадью 150 квадратных метров нашу страну вместе с ЗАО «Азербайджанские авиалинии», туристическим центром «Шахдаг», отелем Ritz Carlton Baku представляют в общей сложности 12 местных туркомпаний.

В рамках выставки посетителям предоставляется подробная информация об истории Азербайджана, его культурном наследии, образцах национальной кухни, возможностях горнолыжных курортов, виноделии, здравоохранении, экотуризма, зимнего туризма.

В национальном павильоне созданы условия для ознакомления посетителей посредством различных интерактивных технологий с туристическими возможностями Азербайджана. Так, подойдя к стенду, можно попробовать на вкус азербайджанские вина и национальные сладости, а также полюбоваться через очки VR (виртуальной реальности) удивительными пейзажами нашей страны.