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В Азербайджане отмечается День Победы

В Азербайджане отмечается День Победы

В Азербайджане отмечается День Победы в 44-дневной Отечественной войне за освобождение исторических земель от оккупации Армении.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта, азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, позднее получившую название «Железный кулак».

Отечественная война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась окончанием почти тридцатилетней оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

В ходе 44 дней боевых дней армия Азербайджана освободила от армянской оккупации 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот в Карабахе.

Армения, признав поражение, подписала акт о капитуляции, согласно которому обязалась освободить оккупированные территории в Агдамском, Лачинском и Кяльбаджарском районах Азербайджана.

День Победы был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года. Именно 8 ноября была освобождена культурная столица Азербайджана, город-символ – Шуша.

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