ЦИК: Зеленский продолжит выполнять президентские полномочия, выборы во время войны запрещены

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжит выполнять президентские полномочия по истечении их срока, поскольку Закон запрещает проведение новых выборов в период военного положения

Об этом заявил зампредседателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии «Радио Свобода».

«Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Всё остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий», – добавил он.