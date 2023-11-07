Задержан замминистра внутренних дел Дагестана

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Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Дома и на рабочем месте Исмаилова проводят обыски. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что, по предварительным данным, Исмаилова подозревают в получении взятки. Следственные действия, по информации агентства, проводит ФСБ.

Официально о задержании Исмаилова не сообщалось.

Руфат Исмаилов занимает должность замглавы МВД республики с 2019 года.