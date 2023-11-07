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Грузия требует от Запада четкого сигнала о поддержке

Грузия требует от Запада четкого сигнала о поддержке

Грузия нуждается в однозначных сообщениях о поддержке республики со стороны НАТО и Евросоюза, заявила депутат грузинского парламента Маки Бочоришвили, передает грузинский «Первый канал». По ее словам, союзники страны должны осознавать в какой ситуации она находится.

«Мы хотим быть частью западных организаций, НАТО, Евросоюза и нам нужны однозначные сообщения, нужны прямые действия, а не та неопределенность, которая царит уже год, даже в отношении статуса кандидата на вступление в ЕС», — пояснила Бочоришвили.

Она добавила, что ждет от Брюсселя позитивного решения по процессу евроинтеграции Грузии. Бочоришвили подчеркнула, что грузинская сторона желает продолжить движение в Европу в статусе кандидата.

Как ожидается, Еврокомиссия в ноябре опубликует отчет, в котором отразит решение по статусу кандидата для Грузии. В прошлом году Тбилиси не получил этот статус наравне с Украиной и Молдовой. ЕК выпустила ряд рекомендаций для Грузии, чтобы изменить эту ситуацию. Грузинские власти утверждают, что исполнили все требования ЕС.

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