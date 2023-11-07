Эхуд Барак: У Израиля есть всего несколько недель, чтобы победить ХАМАС

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У Израиля есть всего несколько недель, чтобы победить ХАМАС, поскольку мнение общественности меняется, считает бывший премьер Эхуд Барак.

Барак опасается, что у Израиля осталось всего несколько недель, чтобы уничтожить ХАМАС, поскольку общественное мнение относительно операции в Газе меняется, грозя властям столкновением с Вашингтоном. Политик, который занимал должность премьера Израиля в период с 1999 по 2001 год, заметил, что в последние дни риторика американских чиновников изменилась.

По его словам, сформировался хор голосов, призывающих к «гуманитарной паузе» в операции ЦАХАЛ.

Экс-премьер в беседе с Politico выразил обеспокоенность тем, что сочувствие Израилю со стороны мирового сообщества, которое было заметно сразу после 7 октября постепенно сходит на нет. «Окно закрывается на наших глазах. Все идет к тому, что у нас будут трения с американцами из-за операции в Газе. Америка не может диктовать Израилю, что делать. Но мы не можем ее игнорировать, — сказал он, указывая на то, что Вашингтон выступает в роли главного гаранта безопасности Израиля. — Нам придется принять требования США в течение следующих двух-трех недель, возможно меньше».

По его словам, на уничтожение ХАМАС уйдет от нескольких месяцев до года. При этом Барак указал на тот факт, что поддержка Запада ослабевает из-за числа жертв среди мирного населения Газы и опасений относительно того, что операция ЦАХАЛ провоцирует более масштабную и еще более катастрофическую войну в регионе.

«Мы теряем поддержку европейского общества в Европе, и через неделю или две начнем терять поддержку властей европейских стран. А еще через неделю трения с американцами выйдут на поверхность», — предупредил Барак»