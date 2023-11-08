Эту победу у нас не отнять

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Этот день появился в историческом календаре Азербайджана три года назад – Zəfər Günü, день нашей славной победы в Карабахе, освобождение «короны Карабаха» — города-крепости Шуша. Наверное, для того, чтобы оценить значение в истории Азербайджана этого дня – 8 ноября 2020 года, надо было пройти через горечь девяностых. Через первую войну. Через геноцид в Ходжалы и гуманитарную катастрофу с миллионом беженцев. Через ежеминутное унижение, когда оккупанты просто упивались своим «успехом», достигнутым за счет оружейных подарков и «ихтамнетов» вроде 366-о полка. Через устроенные оккупантами «парады» в годовщину оккупации города Шуша и пьяные танцы на Джыдыр-Дюзю. Наконец, через жалобы и нытье местных «реалистов» в стиле «Карабах навсегда потеряли», «Шушу не вернуть» и т.д. Верить в свою победу, и работать на нее, стиснув зубы, не имея права на ошибку, не отступая и не признавая себя побежденными.

Дорога к нашей победе продлилась куда дольше, чем 44 дня Отечественной войны. Она вместила в себя создание новой, современный азербайджанской армии. Апрельские бои 2016 года у высоты Лелетепе, когда Азербайджан показал свою армию в деле и продемонстрировал: теперь у конфликта есть военное решение, а армии Азербайджана вполне по силам проломить армянскую оборону. Была тонкая и продуманная дипломатия, когда за более чем четверть века переговоров, в ходе которых нас вынуждали признать «результаты войны», мы не отступили и не взяли на себя никаких унизительных обязательств. Чтобы потом, после широкомасштабной провокации Армении в ночь на 27 сентября 2020 года, перейти в контрнаступление, которое продлилось 44 дня.

За все время — ни одного шага назад. Ни одного факта дезертирства. Тактические ходы и замыслы, которые изучаются сегодня в ведущих военных академиях мира. Наконец, штурм города Шуша со стороны скальных обрывов Дашалты. И 8 ноября 2020 года — ни с чем не сравнимое чувство победы. Впервые за 200 лет Азербайджан не терял, а возвращал свои территории. Это была победа, право на которую за нами слишком многим просто не хотелось признавать. Настолько, что и после этой победы кому-то казалось, будто бы ещё возможен «рестарт» сепаратистского проекта в Карабахе. Что результаты блестящей победы Азербайджана, той тактики и тех военных операций, которые сегодня изучаются в ведущих академиях мира, ещё можно «подкорректировать» какими-то другими путями. Что ещё лет на 30 можно будет затянуть переговоры об «отложенном статусе Карабаха», «международных гарантиях безопасности», провозить по Лачинской дороге оружие, мины, кандидатов в президенты Франции – и готовиться к новой войне, в расчёте на которую и держали в Карабахе 10-тысячную группировку ВС Армении с сотнями единиц бронетехники, артиллерии, РСЗО…

Но все эти планы разбились о стальную политическую волю и выделенную с ювелирной точностью дипломатию Азербайджана. И сегодня самое время вспомнить знаменитую фразу президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего: «Я знаю, что, когда и как надо делать». Как оказалось, результаты 44-дневной Отечественной войны— это ещё не конец азербайджанской стратегии освобождения Карабаха. За следующие три года президент Азербайджана провёл по настоящему гроссмейстерскую партию. И опять добился того, чего от нас не ждали – полного восстановления суверенитета Азербайджана над Карабахом. Здесь было всё: прагматичный расчёт и несгибаемая принципиальная позиция, тонкая дипломатия и фантастическая дальновидность, умелое сочетание военных, политических, дипломатических ходов. И апофеоз: молниеносные антитеррористические рейды сентября 2023 года, когда хунта капитулировала за 23 часа 43 минуты.

И теперь мы встречаем свой День Победы уже в принципиально новой ситуации. Суверенитет Азербайджана восстановлен над всей территорией нашей страны. Флаг Азербайджана, который президент Ильхам Алиев поднял в Ханкенди, знаменует собой окончание армяно-азербайджанского конфликта на условиях Азербайджана — в полном соответствии с международным правом и признанными границами. И сегодня мы имеем право на Победу. На праздник, на парад и на салют в небе. На Парк военных трофеев, где теперь появились новые экспонаты, доставленные в Баку уже после антитеррористических рейдов. Мы заплатили за победу самую дорогую цену — три тысячи жизней наших шехидов.

И эту победу у нас уже не отнять.

Нурани, обозреватель