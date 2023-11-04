Эрдоган: Отныне мы вычеркнули Нетаньяху |
«Минвал» на одном примере рассказывает, как в Ереване окончательно заврались |
США и ЕС решили убедить Зеленского начать переговоры с Россией: что известно |
Армения заявила, что взяла курс на сближение с ЕС |
Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших |
3 года назад азербайджанские войска освободили еще 7 сел |
ВСУ уничтожили вражескую колонну (фото) |
Коротченко: Открывать Зангезурский коридор Пашинян не собирается |
Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную при участии Азербайджана |
Главное Политика

Эрдоган анонсировал визит Раиси в Турцию

Эрдоган анонсировал визит Раиси в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что до сих пор Турция провела множество переговоров о прекращении израильских атак в секторе Газа.

«В этом месяце в Эр-Рияде состоится саммит Организации исламского сотрудничества. Мы будем участвовать в этом саммите. Мы также посетим Узбекистан на следующей неделе. Нам предстоит совершить важные визиты в очень критическое время. В конце этого месяца приедет  Ибрагим Рейси, президент Ирана, и мы проведем встречу с ним», – сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете, возвращаясь из Казахстана.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган анонсировал визит Раиси в Турцию
Политика

Эрдоган анонсировал визит Раиси в Турцию

2023/11/04, 14:31
В России заявили о подготовке мирного договора между Баку и Ереваном
Политика

В России заявили о подготовке мирного договора между Баку и Ереваном

2023/11/04, 14:03
Эльчин Амирбеков встретился с заместителем главы МИД Италии
Политика

Эльчин Амирбеков встретился с заместителем главы МИД Италии

2023/11/04, 12:52
«Тюркский век» проходит через Азербайджан
Политика

«Тюркский век» проходит через Азербайджан

2023/11/04, 09:59
С чем пожаловала к нам фрау Бербок?
Политика

С чем пожаловала к нам фрау Бербок?

2023/11/04, 09:47
Гондурас отзывает посла из Израиля
Политика

Гондурас отзывает посла из Израиля

2023/11/04, 00:40
Кулеба не видит смысла в переговорах с Россией
Политика

Кулеба не видит смысла в переговорах с Россией

2023/11/04, 00:31
Зеленский отправится в Израиль
Политика

Зеленский отправится в Израиль

2023/11/03, 21:55
Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную при участии Азербайджана
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную при участии Азербайджана

2023/11/03, 21:44