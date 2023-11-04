Эрдоган анонсировал визит Раиси в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что до сих пор Турция провела множество переговоров о прекращении израильских атак в секторе Газа.

«В этом месяце в Эр-Рияде состоится саммит Организации исламского сотрудничества. Мы будем участвовать в этом саммите. Мы также посетим Узбекистан на следующей неделе. Нам предстоит совершить важные визиты в очень критическое время. В конце этого месяца приедет Ибрагим Рейси, президент Ирана, и мы проведем встречу с ним», – сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете, возвращаясь из Казахстана.