ЦАХАЛ опубликовал видео боев в секторе Газа

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа продолжается.
По данным ЦАХАЛ, выявляются и уничтожаются туннели, занимаются новые рубежи. Этой ночью группа из 15 боевиков пыталась контратаковать и была уничтожена.
Также были выявлены и уничтожены при помощи танков наблюдательные пункты ХАМАСа.
במהלך היממה האחרונה פעלו לוחמי חי״ר ושריון בפיקוד חטיבה 460 בצפון רצועת עזה, באיזור ממנו זוהו ניסיונות רבים לתקוף את כוחות צה״ל באמצעות פירי מנהרות ומתחמים צבאיים.
הכוחות חיסלו מחבלים שפעלו במרחב, חשפו פירי מנהרות ששימשו לצורכי טרור ואיתרו אמצעי לחימה של הארגון >> pic.twitter.com/CvLl5tifdr
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023