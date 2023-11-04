ЦАХАЛ опубликовал видео боев в секторе Газа

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Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа продолжается.

По данным ЦАХАЛ, выявляются и уничтожаются туннели, занимаются новые рубежи. Этой ночью группа из 15 боевиков пыталась контратаковать и была уничтожена.

Также были выявлены и уничтожены при помощи танков наблюдательные пункты ХАМАСа.