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ЦАХАЛ опубликовал видео боев в секторе Газа

ЦАХАЛ опубликовал видео боев в секторе Газа

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа продолжается.

По данным ЦАХАЛ, выявляются и уничтожаются туннели, занимаются новые рубежи. Этой ночью группа из 15 боевиков пыталась контратаковать и была уничтожена.

Также были выявлены и уничтожены при помощи танков наблюдательные пункты ХАМАСа.

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