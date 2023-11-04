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Названа ​​площадь разминированных территорий

Названа ​​площадь разминированных территорий

В послевоенный период на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было расчищено 106 938,1 га земель. Об этом на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему «Борьба с минной угрозой – влияние взрывчатых веществ на экосистему» сказал председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что на сегодняшний день очищены от взрывчатых веществ 12 514,7 га земель, предназначенных для экологической оценки и научных исследований, 6 261,4 га земель, предназначенных для энергетических проектов, 53 078,4 га – для сельского хозяйства, 3 421 га – для мелиорации и водохозяйственной деятельности, 5 759 га – для транспортной инфраструктуры, 20 118 га – для реконструкции и развития жилой инфраструктуры и 5 784,8 га земель для других целей.

«В результате на 106 938,1 га было выявлено и обезврежено 30 539 противопехотных мин, 18 303 противотанковых мин, 56 646 неразорвавшихся боеприпасов общей численностью 105 488 единиц», – подчеркнул В.Сулейманов.

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