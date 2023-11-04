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ЦАХАЛ заявил, что устроил рейд на юге сектора Газа

ЦАХАЛ заявил, что устроил рейд на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля минувшей ночью провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

«Ночью в ходе целенаправленного рейда на юге сектора Газа бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛа провели операцию по рекогносцировке с нанесением на карту зданий и обезвреживанием взрывных устройств», — говорится в сообщении ведомства.

Поясняется, что во время операции израильские военные столкнулись с группировкой боевиков, которые выходили из шахты туннеля.

Военные Израиля открыли ответный огонь по противникам и ликвидировали их, добавили в ЦАХАЛ.

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