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США и ЕС решили убедить Зеленского начать переговоры с Россией: что известно

США и ЕС решили убедить Зеленского начать переговоры с Россией: что известно

Американские и европейские чиновники начали обсуждать с украинским правительством возможные мирные переговоры с Россией, сообщили источники NBC News. В частности, стороны говорят о том, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения о прекращении боевых действий. Утверждается, что у Украины, скорее всего, есть время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся «более срочные обсуждения мирных переговоров».

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома сказал телеканалу, что Украина может захотеть получить больше времени для боевых действий, особенное учитывая получение тяжелой техники, но «растет ощущение, что уже слишком поздно, и пора идти на сделку». Нет уверенности, что Украина предпримет еще одно весеннее наступление.

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