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Генсек ООН потрясен ударом по машинам скорой помощи в Газе

Генсек ООН потрясен ударом по машинам скорой помощи в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал удар Израиля по колонне машин скорой помощи возле центральной больницы «Аль-Шифа» в Газе. Он сказал, что «в ужасе» от произошедшего.

«Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие… Уже почти месяц мирные жители Газы, в том числе дети и женщины, находятся в осаде, им отказывают в помощи, их убивают, их дома бомбят. Это должно прекратиться. Гуманитарная ситуация в Газе ужасающая»,— говорится в заявлении генсека. По его словам, в Газе переполнены морги, в магазинах нет продуктов, санитарная ситуация «ужасна», наблюдается рост заболеваемости.

Гутерриш призвал тех, кто обладает влиянием, приложить усилия, чтобы «положить конец страданиям» людей в Газе и «избежать распространения конфликта на весь регион». Он призвал стороны конфликта к гуманитарному прекращению конфликта. Генсек ООН в заявлении отметил, что не забыл «террористическую атаку, совершенную в Израиле» «Хамасом», убийства, увечья и похищения, в том числе женщин и детей.

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