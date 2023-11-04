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Гондурас отзывает посла из Израиля

Гондурас отзывает посла из Израиля

Гондурас отзывает своего посла из Израиля для консультаций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД республики.

По его информации, Гондурас отзывает своего посла для консультаций в связи с возможными нарушениями Израилем гуманитарного права в секторе Газа.

Как сообщает гондурасский новостной портал Criterio, соответствующее заявление на странице МИД республики в соцсети X (ранее Twitter) было удалено спустя несколько минут после публикации. Власти страны пока не давали комментариев по этому поводу.

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