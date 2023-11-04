Гондурас отзывает посла из Израиля

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Гондурас отзывает своего посла из Израиля для консультаций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД республики.

По его информации, Гондурас отзывает своего посла для консультаций в связи с возможными нарушениями Израилем гуманитарного права в секторе Газа.

Как сообщает гондурасский новостной портал Criterio, соответствующее заявление на странице МИД республики в соцсети X (ранее Twitter) было удалено спустя несколько минут после публикации. Власти страны пока не давали комментариев по этому поводу.