ЕС заполнил свои хранилища газа почти на 100%

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ЕС в преддверии нового зимнего сезона заполнил свои хранилища газа почти на 100%, ситуация лучше, чем в прошлом году. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«В прошлом году страны-члены ЕС согласились на предложение Еврокомиссии по фиксации целей по заполнению хранилищ к зиме, чтобы обеспечить безопасность поставок. На сегодня газовые хранилища ЕС заполнены практически на 100%, благодаря всем принятым за последние 18 месяцев мерам, мы находимся в лучшей позиции перед предстоящей зимой, чем мы были в прошлом году», – сказал он.

Макфи добавил, что Евросоюз хранит порядка 3 млрд кубометров газа в хранилищах Украины.