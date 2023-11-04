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Турецкий Красный Полумесяц обеспечивает Газу продуктами и горячей едой

Турецкий Красный Полумесяц обеспечивает Газу продуктами и горячей едой

Турецкий Красный Полумесяц продолжает обеспечивать продуктами питания и горячей едой мирное население блокированного сектора Газа. Об этом говорится в сообщении турецкой благотворительной организации.

«На этой неделе региональная команда Турецкого Красного Полумесяца и волонтеры в секторе Газа раздали продуктовые посылки 1500 семьям, укрывшимся в школах, а также обеспечили горячим питанием 12 тыс. человек», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Турецкий Красный Полумесяц продолжает проводить контакты по вопросу получения дополнительной помощи.

Между тем группа Турецкого Красного Полумесяца в составе четырех человек была направлена ​​в Египет для участия в логистической координации гумпомощи, которая будет доставлена ​​в Газу через КПП «Рафах».

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