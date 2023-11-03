Коротченко: Открывать Зангезурский коридор Пашинян не собирается

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Главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко рассказал «Вестнику Кавказа» о текущей динамике российско-армянских отношений, внешнеполитических планах Еревана и способам противостоять антироссийским тенденциям в Армении.

О динамике российско-армянских отношений

Динамика пока негативная. Причиной ухудшения отношений является позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Что касается возможности улучшения, то пока, к сожалению, месседжи, которые Москва получает с армянской стороны, носят негативный характер. Речь идет и о публичных заявлениях армянских должностных лиц высокого уровня, и о практической политике и действиях Еревана. В этих условиях, думаю, что России надо интенсифицировать экспертный диалог и политическое взаимодействие, чтобы постараться удержать Армению от принятия крайних решений, которые наихудшим образом отразятся на двусторонних отношениях между Москвой и Ереваном.

О возможных требованиях, предъявляемых Арменией России

По сути, Ереван от Москвы сейчас ничего не хочет. Он разворачивается на Запад, устанавливает и активно развивает отношения с Европейским Союзом, с рядом западных государств, делает недружественные заявления, сигнализирует о возможности выхода из ОДКБ и разрыве политических отношений с Россией. Это, с одной стороны, военно-политический шантаж, но с другой стороны, все-таки демонстрация того, что западные институты безопасности будут рассматриваться Ереваном как основа в будущей конфигурации его внешнеполитической архитектуры.

Москва потеряла прежнее значение в глазах Пашиняна. Карабахский вопрос закрыт навсегда, и в этих условиях, очевидно, для Еревана стало важным решение дальнейших политических задач без опоры на Москву. Это и закупка вооружений во Франции и Индии, и масштабирование деятельности наблюдательной миссии Евросоюза, которая в перспективе станет большой резидентурой западных спецслужб на территории Армении, причем размещенной по разным точкам. Я думаю, что приоритеты сегодня у Армении именно такие.

Открывать Зангезурский коридор Пашинян не собирается, тем более выполнять пункт 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, по которому этот маршрут на территории Армении должны контролировать погранслужбы ФСБ. Поэтому мы можем сказать, что идет демонтаж всех базовых договоренностей, которые были, а Ереван стремится встроиться в новую реальность без опоры на Москву либо без ее решающей роли в этом процессе.

О возможном влиянии России на ситуацию

Политический процесс в российско-армянских отношениях сейчас определяется фундаментальными сдвигами в армянской политике, и рычагов влияния в достаточной степени на Пашиняна внутри Армении у нас нет. У нас есть экономические рычаги воздействия, но будут ли они использованы, я пока не знаю.

Необходимо взаимодействие с экспертным сообществом Армении, поиск точек опоры России среди армянских интеллектуалов, а не маргиналов, чтобы с их помощью как-то повлиять на настроение в армянском обществе. Причем речь идет о масштабных контактах. У нас же, к сожалению, взаимодействие шло с абсолютно маргинальными личностями, которые ни на что не влияли, а лишь портили общий фон российско-армянских отношений. Поэтому необходимо переосмысление нашей работы и изучение армянских элит, чем у нас никто системно не занимался и не занимается. Необходима нормальная, активная, наступательная дипломатия и такое же экспертное взаимодействие.

От того, что мы выльем на Пашиняна еще десять ушатов помоев, абсолютно ничего не изменится. У Пашиняна есть серьезная база поддержки внутри Армении, он легитимен и будет оставаться легитимным еще долгое время. Поэтому надо выстраивать работу с Арменией на новом треке и с новой командой, требуется найти в республике фигуры масштаба Карена Шахназарова, чтобы эффективно воздействовать на общественно-политические процессы в стране. Также необходимо активное противодействие деструктивной деятельности мировой армянской диаспоры, чем у нас тоже никто не занимается. Армянская диаспора США и Франции – это абсолютно антироссийские организации, им нужно противостоять.

О помехах российско-армянскому диалогу

Весь Коллективный Запад мешает российско-армянскому диалогу, включая и Евросоюз, и США. Они уже не просто мешают, а вошли в республику, и сейчас заняты тем, что отсекают нас внутри Армении. То есть они не создают помехи, а активно выбрасывают российское присутствие из Армении. Мантра о вековой дружбе и братском христианском народе сегодня ни на кого влияет, политика ведется предельно цинично и конкретно. Потому нам и нужны перемены, что работа в том же темпе и с теми же людьми приведет нас к провалу. Без ревизии подходов и кадровых решений мы потеряем Армению, она станет враждебной нам, злобной и агрессивной страной.