Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджана. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом сообщает Минобороны России.
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.
В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост.
Всего с 19 сентября свернуто девять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов.
Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта.