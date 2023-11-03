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Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе

Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджана. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом сообщает Минобороны России.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост.

Всего с 19 сентября свернуто девять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов.

Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта.

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