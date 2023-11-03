Израильтянам не рекомендуется выезжать за границу

122 Просмотров

Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел Израиля рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок за границу в связи с участившимися антисемитскими инцидентами, сообщает пресс-служба МИД.

«В последние несколько недель на фоне войны наблюдается значительный рост проявлений антисемитизма и подстрекательства наряду с угрожающими жизни нападениями на израильтян и евреев во всем мире», — говорится в заявлении.

Отдельно власти Израиля призвали граждан избегать поездок в «арабские страны, страны Ближнего Востока, на Северный Кавказ и в страны, окружающие Иран».