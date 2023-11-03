Украинский журналист: Смотреть на Азербайджан и учиться! (видео)

292 Просмотров

Украинский журналист Юрий Романенко выразил восхищение победой Азербайджана в Отечественной войне и успехами страны в последующем восстановлении инфраструктуры на ранее оккупированных территориях. На канале в YouTube Романенко поделился мыслью с экс-советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем о том, что Украина могла бы черпать уроки из опыта Азербайджана, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«То, о чем высказывался министр обороны Украины Валерий Залужный, возвращает нас к логике, о которой говорил Азербайджан. К логике «длинной войны», к логике «длинной стратегии».

И когда в 90-е годы Азербайджан потерял Карабах и прилегающие районы, он оказался в состоянии тотального проигрыша. Он остановил войну. Но при этом Россия манипулировала и Арменией, и Азербайджаном. И там, и там дровишек подбрасывала.

Но что мы получили на выходе?», – вопрошает Романенко.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжил дело своего отца. Он продолжил это таким образом, что создал целую конструкцию. Я считаю, что то, что сделал Азербайджан, является той моделью, на которую надо Украине смотреть и учиться.

Алиев заявил, что «мы ни за что не отдадим свои земли».

Сперва Азербайджан создал благоприятную международную конструкцию. Азербайджан привлек транснациональные западные компании. Они подключились к нефтяному шельфу, начали добывать нефть, построили нефтепровод «Баку-Джейхан». То есть, в страну вошли миллиардные интересы, которые стали смотреть на Азербайджан, как на своего агента влияния. То есть, логика в том, что надо защищать свой капитал, следовательно, надо защищать интересы Азербайджана. И таким образом туда вошли и Британия, и Штаты, и другие компоненты», – заявляет он.

«На следующем этапе Азербайджан стал перевооружать армию, переводить ее к натовским стандартам. Он использовал опыт Турции, которая является членом НАТО.

Он установил кооперацию с Турцией и с Израилем. Не забывайте, что Азербайджан имеет очень тесную кооперацию с Израилем. На это ушло несколько лет.

За это время проходили бесконечные переговоры, консультации в ОБСЕ.

Но в какой-то момент Ильхам Алиев начал выстраивать на границе с оккупированными территориями аэродромы и больницы. Алиев не спешил. Потому что он понимал, что для того, чтобы реализовать свой план, надо получить стратегическое преимущество на юге – в районе высоты Лале-Тепе, на которой находились армянские передовые посты», – констатирует журналист.

«И вот настала короткая война 2016 года, которая была войной за высоту Лале-Тепе, решившей исход кампании через 4 года. Потому что азербайджанцы смогли скрытно подвести туда свои резервы, свой «бронированный кулак», и нанесли удар там, где противник не ожидал. В результате азербайджанские войска вошли в Шушу. Но даже, заняв Шушу, Алиев не пошел дальше возвращать весь Карабах.

Итого – Азербайджан потратил 25 лет на полное возращение своих территорий. Алиев войдет в историю Азербайджана как великий руководитель, который решил государственную задачу.

Вот это и есть пример «длинной стратегии». Азербайджан нашел в себе силы и задействовал рациональный подход, который позволил ему полностью обеспечить свою победу», – подытожил Юрий Романенко.

