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Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль (видео)

Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль (видео)

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль. С таким призывом лидер «Хезболлы» Хасан Насралла обратился в сегодняшнем выступлении, посвященном израильско-палестинской войне.

Лидер движения сообщил, что «Хезболла» присоединилась к боям против Израиля с 8 октября:

«Некоторые говорят, что нам следует начать войну, но мы уже находимся в состоянии войны. Мы начали войну на второй день после начала вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем», – подчеркнул Хасан Насралла.

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