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Путин озаботился проблемой абортов в России

Путин озаботился проблемой абортов в России

Президент России Владимир Путин считает острой проблему абортов в стране, но задался вопросом, как ее решать – запретом препаратов, прерывающих беременность, или социальными стимулами для будущих матерей и отцов.

«Конечно, проблема абортов – она такая острая. Вопрос: что с этим делать?» – сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты РФ. Он назвал возможные варианты: «Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья», – начал перечислять Путин, но был прерван аплодисментами собравшихся.

Тем не менее президент продолжил приводить примеры действенных социальных механизмов: «Помощь по другим направлениям, материальная помощь молодым студенческим семьям». Он считает, что есть «очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства».

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