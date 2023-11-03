Германия выступает за территориальную целостность Армении и Азербайджана

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Германия выступает за территориальную целостность Армении и Азербайджана, и считает это основой для всех переговоров, направленных на установление мира.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместном брифинге с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

«Мы хотим создать условия для установления стабильности и безопасности в отношениях между Арменией и Германией, и для продолжения переговоров», – приводит «Спутник» ее слова.

В свою очередь, Мирзоян отметил, что Армения считает возможным установление мира в регионе. Министр отметил, что Армения считает важными усилия Германии по установлению мира и стабильности в регионе.