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В Минздраве встретились с руководителями ведущих международных компаний

В Минздраве встретились с руководителями ведущих международных компаний

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с руководителями ряда ведущих международных компаний – управляющим Австрийского производителя медицинского оборудования «Meteka» Роландом Катшнигом и председателем правления совета директоров «Катар Фарма» Ахмедом Мухаммадом аль-Хайи аль-Сулейти.

На встрече, были обсуждены возможности сотрудничества и расширение партнерства в сфере здравоохранения и фармацевтики, реализация совместных проектов со всемирно известными компаниями.
Было отмечено, что одним из основных приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане является модернизация здравоохранения, внедрение современных тенденций и инновационных решений.

Также в рамках встречи было подчеркнуто, что в настоящее время в Азербайджане, помимо других направлений, с целью повышения экономической эффективности развития здравоохранения реализуются проекты государственно-частного партнёрства.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что взаимное сотрудничество с ведущими международными компаниями играет важную роль в развитии высокотехнологичной фармацевтической промышленности, а также во внедрении современных технологических достижений в медицинских учреждениях.

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