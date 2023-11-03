Иран обвинил США в геноциде палестинцев

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США показали, что по-прежнему являются решающей частью продолжения полномасштабной войны, военных преступлений и геноцида против палестинского народа. Об этом написал на своей странице в соцсети Х официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Дипломат указал, что с начала конфликта Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Израилю 14,3 миллиарда долларов финансовой помощи. Он также отметил, что Вашингтон выступил против прекращения огня.

«Америка использовала все свои возможности, чтобы спасти сионистский режим от поражения, но Бог завещал победу палестинской нации», — заявил Канаани.