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В Грузии пенсионеры с хроническими заболеваниями будут получать лекарства бесплатно

В Грузии пенсионеры с хроническими заболеваниями будут получать лекарства бесплатно

Правительство Грузии приняло решение бесплатно выделять пенсионерам с хроническими заболеваниями лекарства на лечение с 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании кабмина.

«В следующем году пенсионеры, которые лечатся от хронических заболеваний и зависят от медикаментов, в течение всего года смогут бесплатно получать лекарства. Это примерно 400 тыс. человек, пенсионеров», – сказал Гарибашвили.

Глава правительства также добавил, что в ближайшее время парламенту направят доработанный проект бюджета на 2024 год, по которому ассигнования для Минздрава вырастут на 65 млн лари (около $24 млн) и в общем составят 7,8 млрд лари (до $2,9 млрд).

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