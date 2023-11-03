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Конгресс США принял план помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов

Конгресс США принял план помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла план республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов в борьбе с ХАМАС без упоминания Украины. Это произошло несмотря на настойчивые утверждения демократов в Сенате, что у этого законопроекта нет будущего, и на обещание Белого дома наложить на него вето, сообщает «Голос Америки».

Документ был принят 226 голосами против 196, в основном по партийной линии. Большинство республиканцев поддержали законопроект, а большинство демократов выступили против.

Внесение законопроекта стало первой крупной законодательной инициативой при новом спикере-республиканце Майке Джонсоне. Президент Джо Байден пригрозил наложить вето, а сенатор Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, заявил, что не будет выносить документ на голосование.

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