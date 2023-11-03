Туркменистан надеется решить с Азербайджаном и Турцией вопросы по поставкам газа по Каспию

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Туркменистан надеется в ближайшее совместно с Турцией и Азербайджаном решить вопросы по поставкам своего природного газа через Каспийское море.

Об этом заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на 10-й встрече лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

«У нас есть возможность экспортировать туркменский природный газ через Каспийское море в Азербайджан, Турцию и в перспективе – на мировые рынки. В этой связи я твердо верю, что мы в ближайшее время решим все необходимые вопросы с нашими братскими странами и проведем соответствующую работу», – сказал он.

Бердымухамедов добавил, что Туркменистан, обладая богатыми запасами нефти и газа, проводит политику безопасности и надежных поставок энергоносителей на мировой рынок. «В частности, ведется работа по поставкам туркменского природного газа и электроэнергии в соседние страны и страны региона. В этой области поддерживаются тесные связи со странами ОТГ», – отметил он.