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В Ереване заявили, что встреча представителей Армении и Украины не была направлена против России

В Ереване заявили, что встреча представителей Армении и Украины не была направлена против России

Состоявшаяся на Мальте встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и Андрея Ермака, возглавляющего офис президента Украины, не носила антироссийского характера.

Об этом заявил на брифинге в парламенте заместитель руководителя армянского МИД Паруйр Ованнисян.

«Данная платформа была платформой секретарей Совбеза. Я бы не сказал, что она была посвящена Украине, у нее была более широкая повестка. Такая оценка не соответствует действительности, учитывая повестку дня этой встречи», – ответил он журналисту, спросившему, носила ли встреча Григоряна и Ермака антироссийский характер.

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