Мирзиёев: От души поздравляю азербайджанский народ с великой победой

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От души поздравляю азербайджанский народ с великой победой, с полным восстановлением территориальной целостности страны. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

«Дружественный народ Азербайджана занимает особое место в тюркском мире, пользуется большим уважением и авторитетом. В последние годы азербайджанский народ под руководством Президента Ильхама Алиева добился колоссальных успехов, восторжествовала историческая справедливость, достигаются весомые результаты в превращении Карабаха в неотъемлемую часть страны, в территорию созидания. Побывав в августе в Шуше и Физули, я лично стал свидетелем широкомасштабной созидательной работы возведения современной инфраструктуры, восстановления разрушенных объектов культурного наследия», – отметил он.