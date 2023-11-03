Эрдоган: Действия армии Израиля в секторе Газа являются преступлением против человечности

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Действия армии Израиля в секторе Газа являются преступлением против человечности и им не может быть оправдания.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на 10-м саммите Организации Тюркских Государств (ОТГ) в столице Казахстана, Астане, передает «Анадолу».

«Нет такой концепции, которая могла бы оправдать происходящее в Газе с 7 октября либо объяснить эту жестокость. Преступления против человечности совершаются в Газе уже 28 дней»,-сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава турецкого государства призвал членов ОТГ к совместным усилиям с целью добиться прекращения огня в зоне израильского-палестинского конфликта и установления прочного мира в регионе.

«Действуя в единстве и солидарности в отношении израильско-палестинского конфликта тюркский мир может облегчить путь сначала к прекращению огня, а затем к устойчивому миру»,-заявил президент.

По его словам, Турция со своей стороны работает над созданием новых механизмов, которые «будут гарантировать безопасность каждого, независимо от того, мусульмане ли они, христиане или иудеи».

Президент Эрдоган напомнил, что до сегодняшнего дня Турция направила уже 10 самолетов с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Он заверил, что Анкара продолжит направлять помощь населению блокированного палестинского эксклава при наличии необходимых условий для этого.