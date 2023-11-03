Токаев поздравил Алиева с восстановлением территориальной целостности Азербайджана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который прибыл в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств, с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, сообщает Акорда.

«Также поздравляю уважаемого господина Ильхама Гейдар-оглы Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности! Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития. Этот исторический шаг был осуществлен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией Совета Безопасности», – заявил президент Казахстана.