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Токаев поздравил Алиева с восстановлением территориальной целостности Азербайджана

Токаев поздравил Алиева с восстановлением территориальной целостности Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который прибыл в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств, с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, сообщает Акорда.

«Также поздравляю уважаемого господина Ильхама Гейдар-оглы Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности! Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития. Этот исторический шаг был осуществлен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией Совета Безопасности», – заявил президент Казахстана.

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