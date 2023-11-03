Эрдоган: Армения должна выполнять обязательства перед Азербайджаном

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Армения должна выполнять обязательства перед Азербайджаном.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Он заявил, что Азербайджан положил конец 30-летней оккупации в результате Отечественной войны:

«Таким образом, мы еще на один шаг приблизились к миру. Армения должна выполнить свои обязательства перед Азербайджаном. Открытие коммуникаций пойдет на пользу всему региону. Тюркский мир продолжит оказывать поддержку Азербайджану».

Также Эрдоган отметил, что реализация транспортной линии, соединяющей Нахчыван с западными районами Азербайджана, имеет большое значение.

«Открытие этой линии будет способствовать благополучию всех стран региона. Она также свяжет Турцию с Центральной Азией», – отметил Эрдоган.