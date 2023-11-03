Мирзиёев: От души поздравляю азербайджанский народ с великой победой |
Мирзоян: Ереван «многое не устраивает» в отношениях с Москвой |
Алиев: Укрепление отношений с тюркскими государствами – один из основных приоритетов нашей внешней политики |
У Зеленского прокомментировали ситуацию с Арестовичем |
Саммит ОТГ стартовал в Астане |
Кризис жанра: Макрон окучивает Центральную Азию |
Алиев и Эрдоган встретились в Астане |
ГА ООН призвала США прекратить экономическую блокаду Кубы, Азербайджан резолюцию поддержал |
ЦАХАЛ завершил окружение города Газа |
Главное Важно

Алиев: Укрепление отношений с тюркскими государствами – один из основных приоритетов нашей внешней политики

Алиев: Укрепление отношений с тюркскими государствами – один из основных приоритетов нашей внешней политики

Укрепление отношений с тюркскими государствами является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом «Тюркский век».

Подчеркнув, что фундаментом наших отношений являются этнические и культурные корни, язык, общее прошлое, глава государства заявил: «За период, прошедший после Нахчыванского саммита в 2009 году, наше сотрудничество в различных сферах было институционализировано, Организация тюркских государств прошла большой путь развития. Сегодня наша организация обладает политическим весом и авторитетом на международном уровне».

Отметив, что за последние два года он совершил 20 визитов в государства-члены и государства-наблюдатели Организации тюркских государств, президент Ильхам Алиев сказал, что руководители братских государств за этот период также много раз посещали Азербайджан.

Президент выразил признательность за поддержку в объявлении города Шуша «Культурной столицей тюркского мира» на 2023 год.

Он также отметил, что Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов США. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию.

Подчеркнув, что между нашими странами начался процесс создания совместных инвестиционных фондов, глава государства сообщил, что созданы Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд и Азербайджано-кыргызский фонд развития.

«По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в январе-сентябре 2023 года товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами вырос на 40 процентов», – добавил Ильхам Алиев.

По его словам, «к сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права».

Подчеркнув, что вспыхивают войны, кровавые конфликты, президент сказал: «В таком случае основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран. Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше».

Теги:
Из этой рубрики
Алиев: Укрепление отношений с тюркскими государствами – один из основных приоритетов нашей внешней политики
Важно

Алиев: Укрепление отношений с тюркскими государствами – один из основных приоритетов нашей внешней политики

2023/11/03, 10:56
Саммит ОТГ стартовал в Астане
Важно

Саммит ОТГ стартовал в Астане

2023/11/03, 10:19
У Баку есть вопросы к Москве: кто формирует политику России – Кремль или Бастрыкин?
Важно

У Баку есть вопросы к Москве: кто формирует политику России – Кремль или Бастрыкин?

2023/11/02, 17:19
СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео
Важно

СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео

2023/11/02, 13:41
Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения
Важно

Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения

2023/11/02, 11:34
Канада дала «задний ход»: санкций против Баку не будет
Важно

Канада дала «задний ход»: санкций против Баку не будет

2023/10/31, 13:00
Индия рассматривает возможность поставки новой партии оружия и боеприпасов Армении
Важно

Индия рассматривает возможность поставки новой партии оружия и боеприпасов Армении

2023/10/27, 07:37
В чем просчиталась Франция
Важно

В чем просчиталась Франция

2023/10/26, 11:07
Где тут демократия? Комитет ООН раскритиковал Армению, и указал на отсутствие элементарных прав человека
Важно

Где тут демократия? Комитет ООН раскритиковал Армению, и указал на отсутствие элементарных прав человека

2023/10/24, 14:16