Кризис жанра: Макрон окучивает Центральную Азию

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На фоне утраты поставщиков урана, жизненно необходимого для французской энергетики, провалов Парижа во внутренней и внешней политике, президент Пятой республики пытается реабилитировать себя и свою страну прихватом богатой нефтью, газом и редкими металлами Центральной Азии. Оправдаются ли его амбиции?

Конкурс за влияние в Центральной Азии – в самом разгаре. Кого только нет в числе активных претендентов – как минимум, Россия, США, Китай, Турция, Евросоюз. Они проводят саммиты и личные встречи с главами государств ЦА, пытаются дискредитировать конкурентов и перетянуть регион на свою сторону, обернуть его спиной то к России, то к Китаю, то к США и т.д. Одни делают это мягко, имея в виду некоторые особенности восточного менталитета и личностные характеристики президентов центрально-азиатских государств; иные прибегают к прямым угрозам и шантажу, и кое у кого (не будем указывать пальцем) это так или иначе получается.

Ну а кто-то (тут мы уже конкретизируем) начинает вести собственную, вне ЕС, то есть «общеевропейской семьи», игру за прихват Центральной Азии: хотя бы, для начала, ее наиболее важной части – Казахстана и Узбекистана. И этот кто-то – президент Франции Эммануэль Макрон.

В самом начале ноября он посетил сначала Казахстан, затем – Узбекистан. И в этом не было бы ничего особенного – ведь и до Макрона Франция поддерживала отношения с государствами ЦА, однако выделяя, при этом, Казахстан: с официальным визитом здесь побывали и Франсуа Миттеран, и Николя Саркози, и Франсуа Олланд. Но иные и весьма специфические нынче времена, в том числе, для Франции и Макрона лично.

А именно: на дворе – война в Украине, западные санкции против России, поставлявшей Парижу критически важные для него товары; полный геополитический переполох с лихорадочным растаскиванием сфер влияния и освобождением (видимым или реальным) ниш присутствия; победа Азербайджана в карабахской войне, давшая Парижу шанс закрепиться, для начала, хотя бы в Армении; изгнание Франции из государств Африки с вытекающими отсюда и не только отсюда последствиями внутреннего и внешнеполитического ряда.

Мировые СМИ, анонсируя визит Макрона в Центральную Азию, делали акцент на том, что он интересуется этим регионом прежде всего потому, чтобы договориться с ним об увеличении поставок урана (Россия отпала автоматически). А африканские страны, поставлявшие Парижу это топливо для АЭС, дали ему от ворот поворот. Казахстан же обеспечивает 40% мировых поставок урана (это немногим более 20 тыс. тонн в год), а Узбекистан входит в ТОП – 5 по его добыче.

Дело, однако, не только в энергетике и экономике в целом. Опять же – мировые СМИ, – предваряя визит Макрона в Казахстан и Узбекистан со ссылкой на Елисейский дворец делали акцент на том, что Франция «готова поддержать независимость и суверенитет» Астаны и Ташкента, проводимые ими реформы; внести вклад в диверсификацию международных связей, укрепление отношений с Европой. Это звучит несколько жутковато, потому как «поддержка независимости и суверенитета» постсоветских и иных государств со стороны Запада выливается, как правило, в революционные беспорядки, а то и в смену власти.

Кроме того, Франция о поддержке независимости и суверенитета вообще должна бы помалкивать после того, как она накосячила со своими африканскими колониями, давно уже считающимися суверенными государствами; отношением к корсиканцам в собственной же стране и грубого, открытого игнорирования суверенных прав Азербайджана.

Теперь вот Франция пытается колонизировать Армению с полного «одобрямса» последней. Заметим, что сделать то же с Казахстаном и Узбекистаном будет крайне сложно, если не невозможно. И, похоже, Париж сейчас ведет в Центральной Азии «разведку ураном», которая завтра может обернуться «разведкой боем». То есть идеологическим (демократия – превыше всего), финансовым, политическим давлением на особо соблазнительные государства Центральной Азии и регион в целом.

Макрон поспешил заявить в Астане, то есть реабилитироваться, причем, кинув камень в чужой огород. А сказал он, памятуя о репутации своей страны, следующее: «Я ни в коем случае не недооцениваю того давления, которое может на вас оказываться различными факторами. Франция высоко ценит нашу дружбу. Мы идем по пути укрепления наших отношений. Путь вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких бы то ни было держав и хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами, чтобы служить вашему народу».

Он подчеркнул, что Франция так же, как и Казахстан, любит самостоятельно выбирать друзей: «Мы их уважаем в продолжительной перспективе. Когда мы нужны, мы на их стороне. Мы уважаем их независимость. Если есть державы, которые хотели бы стать гегемонами или которые непредсказуемы, очень важно иметь хороших друзей, которые действуют именно с такой философской позиции».

Каково это слышать от Макрона? Думается, комментарии излишни. Зато весьма своевременно задуматься над тем, сумеет ли Макрон навестить лапшу на уши президенту Токаеву; в какой сложной ситуации оказался последний; и что, в итоге, кроме урана, желает обрести в Центральной Азии французский президент.

Для полноты картины добавим, что сразу же после отъезда Макрона из Астаны, в Казахстан прибыл глава Венгрии Виктор Орбан. Обратим внимание: Венгрия является членом Евросоюза, однако не всегда и не во всем поддерживающей «европейскую семью», когда она уж слишком зарывается и полностью «ложится» под США, фактически отказывающих той или иной «несогласной» стране ЕС в суверенитете. То есть Венгрия Орбана – полная противоположность Франции вообще, а Макрона – в частности. Отметим также конкуренцию в ЕС между Францией и Германией – Штайнмайер был весьма активен минувшим летом на центрально-азиатском направлении.

А уже на следующий день в столицу Казахстана на саммит Организации тюркских государств прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так что исламофобскому Парижу с его империалистическими амбициями и палестинским вопросом придется, пардон, утереться: ведь тюркские страны (а в Астане Макрон расшаркивался по полной), занимают, преимущественно, пропалестинскую позицию.

Вот такие компании принимал, одну за другой, Токаев. И если он сегодня находится на распутье – разрывается между Россией, от которой Астана уже несколько дистанцировалась; развитием по европейским лекалам, обезличенным лекалами американскими; Турцией и Китаем, – то кто ж в него бросит камень?

Токаеву остается одно: активно взаимодействовать с Европой, выполняющей любой инструктаж США, значит – и с собственно Вашингтоном в стратегическом плане, однако с Китаем и Турцией – тоже. Россия с внешнеполитической орбиты Казахстана исчезнуть не может, но ее влияние уже ослаблено. Однако не без его актуализации в случае наращивания внешних угроз в отношении Казахстана, как это было, например, зимой прошлого года. Повторение тех событий исключить нельзя.

Что же касается Франции, она, похоже, теряет в ЕС свою субъектность и выстраивается под США. Потеряв традиционные сферы влияния в Африке, Париж пытается обрести их в богатой полезными ископаемыми Центральной Азии и на Южном Кавказе, на котором она закрепляется посредством Армении, имея, параллельно, виды на Грузию, не столь отзывчивую, как Ереван. С Азербайджаном же дела у Парижа обстоят совсем плохо – он не клюнет ни на какую французскую наживку: Пятая республика сильно просчиталась, ставя подножку за подножкой главной углеводородной и транспортно-логистической стране Южного Кавказа, окно возможностей которой для нее захлопнулось. По крайней мере до тех пор, пока ее внешняя политика не претерпит изменений в нужную, для Баку, сторону.

Но вернемся к Казахстану. Вероятно, Макрон, среди прочего, ориентирован на перехват у России строительства атомной электростанции и вообще монополизацию соответствующей отрасли, на что у него есть большие шансы. Это несмотря на то, что в самой Франции в атомной отрасли, в строительстве реакторов налицо определенные издержки и недочеты.

То есть речь не только о поставках урана, а в восстановлении своего влияния на международной арене после провалов Франции в Африке, на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. Все это в сумме, плюс внутрифранцузские беспорядки, привели к тому, что доверие французов к президенту Макрону рухнуло до рекордных 30%, и его надо срочно поднимать – хоть домкратом. Причем, за счет очень важного региона, начиненного ураном – дабы Франция не погрузилась в полный мрак. Тем более, что время для переноса колониальных амбиций на Центральную Азию – самое подходящее: ведь война на Украине ослабила влияние в регионе главного игрока – Россию. И тут Макрон может недооценить роль Китая.

В принципе, Франция уже добилась немалого в Казахстане, войдя в ТОП – 5 главных инвесторов страны (в общей сложности – 17 млрд долларов США), и подписав с ней «дорожную карту» по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года. И ноябрьский визит Макрона в Астану пустым тоже никак не назовешь.

Опуская комплиментарную риторику Токаева, отметим, что в Казахстане функционируют, по его словам, более 170 французских компаний, таких как Alstom, Total Energies, Orano, Vicat и т.д. Ну и, согласно подписанной сторонами декларации о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам, на рынок Казахстана войдут и новые компании, о чем и сообщил президент РК.

А Макрон акцентировал внимание на сотрудничестве с Казахстаном не только в торгово-экономической и энергетической сферах, но и в области аэрокосмической промышленности. В итоге стороны подписали ряд документов, в том числе, соглашения об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Казахстане; о создании международных (французских) школ, преподавании французского языка в средних учебных заведениях РК; о создании совместного предприятия по проекту строительства ветроэлектростанций.

Но состоялся еще и бизнес-форум казахских и французских деловых кругов, на котором и раскрылось множество скобок. Так, Токаев подтвердил готовность Казахстана нарастить поставки нефти и урана во Францию, развивать торговый коридор в обход России. Визит Макрона после переговоров с ним Токаев назвал «историческим». И удостоился похвалы президента Франции за позицию казахстанского коллеги в отношении войны на Украине и отказ за участие в союзном государстве РФ и Беларуси: «Вы отказываетесь быть вассалами какой-либо страны», несмотря на геополитическое давление, заявил месье, не смущаясь колониальной активностью самой Франции.

В аэропорту высокого гостя Токаев провожал лично – Макрон отбыл окучивать Узбекистан. В Самарканде он прогулялся по вечернему городу и осмотрел его достопримечательности с президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Мирзиеев, как и Токаев, отметил «исторический» характер визита Макрона в Узбекистан, что неудивительно: французские президенты с 1994 года в РУз не появлялись, а вот Мирзиеев побывал во Франции дважды. Пожалуй, самым главным в ходе визита Макрона в Узбекистан было то, что стороны, по официальной информации, «договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства» и подписали соответствующее совместное заявление.

В переводе с дипломатического языка на «простой», это означает намерение подписать рамочный документ, требующий дополнительных соглашений. Вопрос – каких именно. То есть речь идет о серьезном посыле, в первую очередь, Китаю, и во вторую – России, что Запад как никогда заинтересован в Центральной Азии, зависящей, кстати, не только от китайского бизнеса, но и поставок Пекином в Узбекистан продукции военного назначения. Можно считать, что Макрон бросил вызов Пекину, то есть продемонстрировал свою приверженность антикитайскому и антироссийскому вектору развития Узбекистана. Насколько успешным такой «проект» окажется для Франции? Скорее, он сомнителен.

Однако внешне все выглядит весьма пристойно, разве что Макрон в Узбекистане, как и в Казахстане, откровенно навязывал франкоязычие. Так что в республике, в которой французский в большем ходу в средних и высших учебных заведениях, чем в Казахстане, откроется филиала Французского альянса – в Самарканде. Также достигнута договоренность об ускоренном создании узбекско-французского вуза в Ташкенте и о расширении сотрудничества в области подготовки преподавателей французского языка. К чему такая поспешность? Ведь когда речь идет о лоббировании «других языков», если это не английский, поднимается целая буча.

Ну и, разумеется, не обошлось без пресловутой урановой темы – Узбекистан расширит партнерство с французской уранодобывающей компанией Orano (напомним, она присутствует и в Казахстане). Мирзиеев сообщил об этом на полях узбекско-французского бизнес-форума в Самарканде – в контексте абсолютной переработки стратегических сырьевых материалов и производства продукции на основе авангардных технологий. Поддержана также инициатива по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана.

Достигнута договоренность об увеличении инвестиционных проектов между странами до 10 млрд евро. Обозначен интерес сторон к продвижению проектов в сферах «зеленой» энергетики, добычи и переработки сырьевых ресурсов, инновационного сельского хозяйства, водоснабжения, логистики, развития инфраструктуры, и т.д. Для этого будет создана узбекско-французская торговая палата, и в Ташкенте откроется офис агентства Business France. Отметим, что в настоящее время в Узбекистане работают такие крупные французские компании как Orano, EDF, Total, SUEZ, Eiffage, Voltalia, Lactalis, Veolia и другие.

Ну и Франция выразила готовность поддержки Узбекистана во вступлении в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом.

Стороны подписали 8 соглашений, но не столь важных – о наиболее значительных договоренностях было упомянуто выше.

И ведь что интересно: западные правозащитники настаивали на том, чтобы Макрон «строго» поднял вопрос о нарушении прав человека в Казахстане и Узбекистане, однако он даже намеком не коснулся этой темы в силу нецелесообразности в моменте текущем и высокой степени заинтересованности в том, чтобы урвать в регионе побольше как в контексте поставок урана, нефти, геологоразведки и добычи – не исключено, под зорким оком Парижа, – так и в контексте отваживания от региона геополитических конкурентов. Для сравнения – Париж и Запад вообще – охотно поднимают вопрос нарушения прав человека в Азербайджане, умалчивая о том беспределе, который царит в этой сфере в Армении, «признанной» самой демократичной страной Южного Кавказа. И смех, и грех.

Допустить, что Казахстан даст слабинку в контроле бизнеса и в делах политических – еще можно, хотя это ему дорого обойдется, поскольку он является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ – то есть зона свободной торговли с Астаной, беспрепятственного движения мигрантов, капитала, услуг и, что главное – единая система безопасности, работают.

А вот Узбекистан вряд ли удастся удалить от его традиционных партнеров, столь нелюбых Францией и Макроном лично, поскольку он не связан ни с ЕАЭС, ни с ОДКБ, и никаких обязательств перед этими организациями не имеет – только двусторонние, мирные, взаимовыгодные отношения. И додавить Мирзиеева до удовлетворяющего Макрона уровня наверняка не удастся.

Не будем также забывать и об Организации тюркских государств – ей вряд ли, и особенно – Турции, понравятся амбиции Франции в Центральной Азии. Значит, и Казахстану, и Узбекистану придется действовать с оглядкой на Пекин, Анкару, Москву и иных, чтобы не дать сильного маху в отношениях с Западом вообще, а Франции – в частности. Задача труднейшая: не пошатнуть – неравномерно – ничьи позиции, и не превратиться в постнеоколонии.

Как видим, Макрон не отбыл из Центральной Азии вовсе с пустыми руками, но новый де Голль из него не получился.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az