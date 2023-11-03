Алиев и Эрдоган встретились в Астане

В Астане началась встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджеп Тайипа Эрдогана.

«Обсуждался процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией и последняя ситуация в постконфликтном процессе между Азербайджаном и Арменией», – говорится в сообщении канцелярии президента Турции.

Также стороны обсудили региональные и глобальные проблемы, израильско-палестинский конфликт.

Эрдоган заявил, что усилия Турции по оказанию гуманитарной помощи будут расширяться, международное сообщество должно направить решительные сигналы, «чтобы Израиль действовал в соответствии с международным правом, и что прочный мир в регионе возможен только через создание географически полного и независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года».