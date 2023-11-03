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В мире с начала года убили минимум 46 журналистов

В мире с начала года убили минимум 46 журналистов

По меньшей мере 46 журналистов были убиты в мире с начала года, не менее 531 представителя этой профессии были заключены под стражу. Эти данные привел верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвавший правительства, полицию и суды усилить защиту работников прессы.

«В этом году не менее 46 журналистов были убиты за свою деятельность, по меньшей мере 531 журналист был заключен под стражу, и еще бесчисленное множество пострадали от невыносимых притеснений и насилия», – написал Тюрк в соцсети Х (ранее Twitter) в связи с отмечаемым 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Верховный комиссар ООН призвал «прекратить безнаказанность», подчеркнув, что атаки на представителей СМИ неприемлемы. «Правительства, полиция и суды должны усилить защиту журналистов и их жизненно важной работы», – резюмировал Тюрк.

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В мире с начала года убили минимум 46 журналистов
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В мире с начала года убили минимум 46 журналистов

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