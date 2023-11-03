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Залужный: Россия может создать новую группу ударной авиации

Залужный: Россия может создать новую группу ударной авиации

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года РФ потеряла такое количество самолетов, которое примерно соответствует численности авиации одной воздушной армии. Об этом в статье для The Economist сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, потери России в вертолетах достигли 13 полков армейской авиации, а в средствах ПВО различных типов превышают 550 единиц.

Однако, несмотря на потери, РФ продолжает удерживать «существенное преимущество» в воздухе, что затрудняет продвижение украинских войск и «является одним из факторов, трансформирующих характер военных действий в позиционную форму», отметил Залужный.

«По разным оценкам, на конец 2023 года противник может увеличить количество самолетов за счет создания новых эскадрилий ударной авиации, поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание», – подчеркнул главком ВСУ.

При этом Залужный указал, что, несмотря на существенное преимущество противника в авиации и средствах ПВО, он не может конвертировать его в полное господство в воздухе благодаря удачной работе украинских подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, которые «постоянно увеличивают счет пораженных средств воздушного нападения».

«Это приводит к тому, что противник не чувствует себя спокойно в небе Украины, его авиация старается не входить в зоны действия наших средств ПВО и применяет авиационные средства поражения преимущественно с больших расстояний, что существенно снижает их эффективность», – проинформировал главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что на первый план выходят БПЛА россиян, «перебравшие на себя значительную часть задач пилотируемой авиации относительно воздушной разведки и нанесению ударов с воздуха».

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