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Японский эксперт прогнозирует разрушительное землетрясение в Турции

Японский эксперт прогнозирует разрушительное землетрясение в Турции

В Турции ожидается землетрясение магнитудой 7,9 балла, что может привести к новым человеческим жертвам. Об этом рассказал японский эксперт Йошинори Мориваки во время семинара, организованного в Адыямане. Его слова передаёт телеканал TV100.

Количество жертв землетрясения, по словам специалиста, может быть в 2-3 раза больше, чем во время разрушительных февральских землетрясений. Тогда погибло порядка 50,5 тысяч человек. Мориваки считает, что стихия на этот раз может затронуть Бингёль, Карлыовы, Битлис, Муш, остров Мармаре и Измир.

«В районе Мраморного моря может быть в 2-3 раза больше жертв, чем при землетрясении 6 февраля. Оно может стать очень-очень сильным, потому что там больше людей. К сожалению, Мармару ждёт очень сильное землетрясение», — пояснил Мориваки.

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