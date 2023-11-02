Спикер Палаты представителей коснулся возможного импичмента Байдена (видео)

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Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обсудил возможный импичмент президента страны Джо Байдена.

«Если не считать объявления войны, то импичмент – это, пожалуй, самый серьезный инструмент, какой есть в распоряжении Конгресса», – заявил он.

«Мы не преследуем политическую выгоду, а просто следуем за фактами. Вы ознакомились лишь с кратким содержанием тех улик, что были собраны. А их у нас гораздо больше. Мы следуем за фактами, ибо к этому нас обязывает наш конституционный долг. И мы не остановимся», – добавил Джонсон.

