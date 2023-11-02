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Спикер Палаты представителей коснулся возможного импичмента Байдена (видео)

Спикер Палаты представителей коснулся возможного импичмента Байдена (видео)

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обсудил возможный импичмент президента страны Джо Байдена.

«Если не считать объявления войны, то импичмент – это, пожалуй, самый серьезный инструмент, какой есть в распоряжении Конгресса», – заявил он.

«Мы не преследуем политическую выгоду, а просто следуем за фактами. Вы ознакомились лишь с кратким содержанием тех улик, что были собраны. А их у нас гораздо больше. Мы следуем за фактами, ибо к этому нас обязывает наш конституционный долг. И мы не остановимся», – добавил Джонсон.

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