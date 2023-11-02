Кулеба обсудил с Фиданом безопасность в регионе и экспорт зерна

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Министры двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и экспорт украинского зерна на мировые рынки. Об этом глава украинского МИД сообщил в Х в четверг, 2 ноября.

«Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мы обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе и экспорт украинского зерна на мировые рынки», – рассказал чиновник.

Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.