Кулеба обсудил с Фиданом безопасность в регионе и экспорт зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Министры двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и экспорт украинского зерна на мировые рынки. Об этом глава украинского МИД сообщил в Х в четверг, 2 ноября.
«Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мы обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе и экспорт украинского зерна на мировые рынки», – рассказал чиновник.
Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.