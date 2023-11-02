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Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении

Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении

Странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, предложили заключать пакт о ненападении. С такой инициативой выступил советник верховного лидера Ирана (страна-наблюдатель в ШОС) генерал-майор Рахим Сафави, передает РИА Новости.

«Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС», — заявил советник Али Хаменеи.

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