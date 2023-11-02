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Мощный подземный толчок на Филиппинах

Мощный подземный толчок на Филиппинах

Землетрясение предварительной магнитудой 6,1 потрясло провинцию Восточный Самар в центральной части Филиппин в четверг. Об этом сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, передает «Синьхуа».

Согласно информации института, подземные точки произошли в 14:50 по местному времени, очаг залегал на глубине 48 км, эпицентр находился примерно в 51 км к северо-востоку от города Эрнани.

Как сообщили в институте, тектоническое землетрясение могло спровоцировать повторные толчки и нанести ущерб. Пока не поступило информации о разрушениях или человеческих жертвах.

Подземные толчки также сильно ощущались в близлежащих районах, в том числе в провинциях Северный Самар, Лейте и Южный Лейте.

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Мощный подземный толчок на Филиппинах
Мир

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