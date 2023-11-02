У Баку есть вопросы к Москве: кто формирует политику России – Кремль или Бастрыкин? |
Служба нацбезопасности Армении заявила о предотвращении госпереворота |
Москва заявила, что Пашинян разрушает союзнические отношения Армении с Россией |
Узбекистану и Казахстану не следует забывать, кто такая Франция |
СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео |
Франция поставит в Казахстан системы ПВО |
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев |
Появились свежие кадры ожесточенных боев на севере Газы |
Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения |
Главное Общество

В праздничные дни по маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные железнодорожные рейсы

В праздничные дни по маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные железнодорожные рейсы

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» запустит дополнительные железнодорожные рейсы из Баку в Агстафу вечером и из Агстафы в Баку утром в предстоящие праздничные дни.

Об этом сообщили в акционерном обществе.

Согласно информации, с 7 по 11 ноября поезд отправится из Баку в 23:55, и прибудет в Агстафу в 06:40. С 8 по 12 ноября отправится из Агстафы в 09:00, прибудет в Баку в 15:50.

Напомним, что поезд Баку-Агстафа-Баку по традиционному графику отправляется из Баку в 08:45, прибывает в Агстафу в 13:46. В обратном направлении поезд отправляется в Баку в 17:30, и прибывает в 22:35.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане будет разработан новый закон "О банкротстве"
Общество

В Азербайджане будет разработан новый закон «О банкротстве»

2023/11/02, 17:27
В праздничные дни по маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные железнодорожные рейсы
Общество

В праздничные дни по маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные железнодорожные рейсы

2023/11/02, 16:56
Азер Аллахверанов: Если война на Ближнем Востоке приобретет размах, это приведет к потоку беженцев
Общество

Азер Аллахверанов: Если война на Ближнем Востоке приобретет размах, это приведет к потоку беженцев

2023/11/02, 16:41
Во Франции создана организация "Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение"
Общество

Во Франции создана организация «Защита наследия западных азербайджанцев и право на возвращение»

2023/11/02, 14:31
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

2023/11/02, 13:15
В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь
Общество

В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь

2023/11/02, 12:58
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев
Общество

СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев

2023/11/02, 12:39
Наши люди в булочную на такси ездят
Общество

Наши люди в булочную на такси ездят

2023/11/02, 12:27
МИД не располагает информацией об азербайджанцах в секторе Газа
Общество

МИД не располагает информацией об азербайджанцах в секторе Газа

2023/11/02, 11:46