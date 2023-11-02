Бахрейн отзывает своего посла в Израиле и останавливает экономические отношения

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Бахрейн отзывает своего посла в Израиле и останавливает экономические отношения с еврейским государством на фоне палестино-израильского конфликта.

Заявление опубликовала Палата депутатов Бахрейна.

«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем прекращены», — говорится в сообщении.

Такое решение принято в поддержку палестинского народа. Власти утверждают, что эскалация конфликта в свете несоблюдения международного гуманитарного права побуждают Совет представителей Бахрейна требовать принятия новых мер для сохранения и жизней невинных гражданских лиц в секторе Газа.