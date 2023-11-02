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Спикер грузинского парламента: «Вопрос Михаила Саакашвили решен давно»

Спикер грузинского парламента: "Вопрос Михаила Саакашвили решен давно"

У европейских партнеров Грузии нет вопросов, связанных с продолжающимся заключением экс-президента Михаила Саакашвили, перед решением о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Грузия сделала значительные успехи на пути в ЕС, но у Варшавы есть определенные ожидания в отношении некоторых политических вопросов, таких как дальнейшая судьба Саакашвили и состояние его здоровья.

«Вопрос Михаила Саакашвили решен давно, и для тех, кто был настроен скептически, с тех пор, как ЕСПЧ вынес вердикт и постановил, что информация о ненадлежащем его лечении – ложь. Как минимум после этого решения, с мая, [ситуация] ясна, и все, кто ее отрицают, отрицают реальность. У нас были встречи, и у меня лично, во время визитов, и по этому делу вопросов ни у кого нет», – сказал Папуашвили журналистам, комментируя заявление Рау.

«Что касается поддержки [получения Грузией статуса кандидата]. Я уверен, что все те страны и политические группы, которые поддерживают Грузию, поддержат предоставление нам статуса кандидата. Кто противится этому статусу, это могут быть только <…> друзья не Грузии, а Михаила Саакашвили», – добавил он.

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