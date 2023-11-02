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В России оценили предложение Армении: «хорошая мина при плохой игре»

В России оценили предложение Армении: "хорошая мина при плохой игре"

Предложение Армении о подписании с Россией межгосударственного соглашения, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС), выглядит как «хорошая мина при плохой игре».

Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя соответствующее заявление вице-спикера парламента Армении, члена правления партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Акопа Аршакяна.

Слуцкий отметил, что Армения пошла на абсолютно недружественный шаг по отношению к России, ратифицировав Римский статут МУС. Аргументация о применении его инструментария для расследования возможных военных преступлений в зоне армяно-азербайджанского конфликта явно натянута, считает парламентарий.

«При этом МУС – ангажированная прозападная структура, выносящая в отношении РФ политизированные и юридически ничтожные для нашей страны решения. Немаловажно для оценки действий армянской стороны то, что сами правила МУС вполне допускали обращение к его услугам тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута. На этом фоне предложения Армении выглядят как хорошая мина при плохой игре», – сказал глава думского комитета.

По словам Слуцкого, российская сторона выдвигала и свои предложения. «Учтены ли они Ереваном, история умалчивает. Поэтому, в сложившейся ситуации заключение соглашения по инициативе Армении вряд ли является рецептом для снятия проблемы», – заключил парламентарий.

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