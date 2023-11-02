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Москва рада контактам Баку и Еревана в Тбилиси и снова предлогает российскую площадку

Москва рада контактам Баку и Еревана в Тбилиси и снова предлогает российскую площадку

Москва приветствует контакты, которые приведут к снижению напряженности между Арменией и Азербайджаном, сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу Пашинян-Гарибашвили-Асадов в Тбилиси.

26 октября премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили провели встречу в Мухрани, неподалеку от Тбилиси.

«Любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном, мы только приветствуем», – сказала Захарова.

Речь, по ее словам, идет обо всем, что идет на пользу сторонам и региону в целом.

Со своей стороны Москва исходит из того, что дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 г.

«Он включает подписание мирного договора между странами, разблокировку экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию границы, диалог на уровне гражданского общества и многое другое», – сказала Захарова.

Касаясь дальнейшего продвижения по всем этим трекам, она подтвердила готовность России организовать встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана.

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