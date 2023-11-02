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Москва заявила, что Пашинян разрушает союзнические отношения Армении с Россией

Москва заявила, что Пашинян разрушает союзнические отношения Армении с Россией

Москва рассматривает участие Еревана в конференции по Украине на Мальте в так называемом копенгагенском формате как демонстративный антироссийский жест Армении.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если вы говорите о встрече на Мальте в так называемом копенгагенском формате, [то] мы [это] рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана», – сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметила Захарова, в Ереване «должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России». «И вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно упорно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении», – заключила официальный представитель МИД РФ.

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