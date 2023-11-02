СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео |
Франция поставит в Казахстан системы ПВО |
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев |
Появились свежие кадры ожесточенных боев на севере Газы |
Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения |
Постпред РФ при ООН: «У Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы» |
Главнокомандующий ВСУ Залужный: «Глубокого и красивого прорыва не будет» |
3 года назад азербайджанские войска освободили еще 8 сел |
Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео) |
Главное Важно

СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео

СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео

В Кельбаджаре задержан один из участников Ходжалинского геноцида Мадат Бабаян. Об этом сообщает Служба госбезопасности Азербайджана.

Согласно информации, в результате проведенных в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий локального характера, на территории села Гозлукерпю Кяльбаджарского района по подозрению в совершении террористических актов с намерением разжигания национальной вражды был задержан и обезоружен Бабаян Мадат Аракели, состоявший в незаконных вооруженных формированиях.

Было установлено что Мадат Бабаян принимал участие в Ходжалинском геноциде 26 февраля 1992 года.

При даче показаний во время задержания Мадат Бабаян представил подробную информацию об этом, указав место совершения преступных действий в отношении гражданского населения.

Кроме того, Мадат Бабаян указал места, где он лично захоронил тела азербайджанцев, захваченных в плен и незаконно удерживаемых в школе села Гозлукерпю.

В настоящее время проводятся комплексные расследования упомянутых и других связанных с ними преступлений.

Теги:
Из этой рубрики
СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео
Важно

СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео

2023/11/02, 13:41
Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения
Важно

Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения

2023/11/02, 11:34
Канада дала «задний ход»: санкций против Баку не будет
Важно

Канада дала «задний ход»: санкций против Баку не будет

2023/10/31, 13:00
Индия рассматривает возможность поставки новой партии оружия и боеприпасов Армении
Важно

Индия рассматривает возможность поставки новой партии оружия и боеприпасов Армении

2023/10/27, 07:37
В чем просчиталась Франция
Важно

В чем просчиталась Франция

2023/10/26, 11:07
Где тут демократия? Комитет ООН раскритиковал Армению, и указал на отсутствие элементарных прав человека
Важно

Где тут демократия? Комитет ООН раскритиковал Армению, и указал на отсутствие элементарных прав человека

2023/10/24, 14:16
Макрон поставил Армению на путь исчезновения из Южного Кавказа
Важно

Макрон поставил Армению на путь исчезновения из Южного Кавказа

2023/10/24, 12:29
Этот безумный, безумный мир: от рабства до постнеоколониализма
Важно

Этот безумный, безумный мир: от рабства до постнеоколониализма

2023/10/21, 14:57
Франция - последняя страна, которая может учить окружающих демократии
Важно

Франция – последняя страна, которая может учить окружающих демократии

2023/10/20, 19:53