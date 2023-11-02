СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео

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В Кельбаджаре задержан один из участников Ходжалинского геноцида Мадат Бабаян. Об этом сообщает Служба госбезопасности Азербайджана.

Согласно информации, в результате проведенных в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий локального характера, на территории села Гозлукерпю Кяльбаджарского района по подозрению в совершении террористических актов с намерением разжигания национальной вражды был задержан и обезоружен Бабаян Мадат Аракели, состоявший в незаконных вооруженных формированиях.

Было установлено что Мадат Бабаян принимал участие в Ходжалинском геноциде 26 февраля 1992 года.

При даче показаний во время задержания Мадат Бабаян представил подробную информацию об этом, указав место совершения преступных действий в отношении гражданского населения.

Кроме того, Мадат Бабаян указал места, где он лично захоронил тела азербайджанцев, захваченных в плен и незаконно удерживаемых в школе села Гозлукерпю.

В настоящее время проводятся комплексные расследования упомянутых и других связанных с ними преступлений.